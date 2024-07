Klagenfurterin erlebte böse Überraschung beim Online-Shopping

Statt des teuren Elektronikproduktes kam ein Taschenmesser in Klagenfurt an.

Statt des teuren Elektronikproduktes kam ein Taschenmesser in Klagenfurt an.

Veröffentlicht am 19. Juli 2024, 18:04 / ©Leserfoto

Billigprodukte werden anstelle von teuren Elektronikprodukten geliefert: In Deutschland ist die fiese Masche längst keine unbekannte mehr. Sogar die deutsche Verbraucherzentrale warnte bereits davor. Jetzt scheint sie auch in Kärnten angekommen zu sein. „Ich habe ein Handy mit einem Gesamtwert von rund 380 Euro bei einem Onlineversandhändler bestellt“, erzählt die Klagenfurterin N. im Gespräch mit 5 Minuten. Doch anstelle des neuen Smartphones wurde lediglich ein wertloses Taschenmesser geliefert.

Lieferant ergriff die Flucht

„Dabei haben wir noch darauf bestanden, das Paket im Beisein des Fahrers zu öffnen“, so die Leserin. „Der hüpfte daraufhin in sein Fahrzeug und raste wie wild davon“. Daraufhin erstattete sie eine Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizeiinspektion am Heiligengeistplatz. Auch dem Onlineversandhändler berichtete sie davon: „Der Kundenservice reagierte mit Verständnis“, ist die Leserin erleichtert. „Uns wurde versichert, dass wir das Geld für das Handy zurückbekommen, sobald wir das Taschenmesser retournieren.“

Habt ihr schon einmal die falsche Ware geliefert bekommen? Ja, ist mir leider auch schon passiert! Nein, zum Glück noch nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.07.2024 um 18:13 Uhr aktualisiert