Unwetter ziehen Spur der Verwüstung durch die Obersteiermark

Am gestrigen Donnerstag, 18. Juli 2024, wurde die Katastrophenhilfsdienst-Bereitschaft 54 – Bereich Mürzzuschlag – vom Landesführungsstab des Landesfeuerwehrverbandes Steiermark in Alarmbereitschaft versetzt, um die örtlichen Feuerwehren aus Bruck an der Mur nach den Unwettereinsätzen zu unterstützen.

Schaden kaum in Worte zu fassen

Am heutigen Freitag, 19. Juli 2024, um 7 Uhr traf ein Vorkommando im Altstoffsammelzentrum Aflenz zur Lageerkundung und Befehlsausgabe ein. Um 7.45 Uhr kam die KHD-Bereitschaft mit 11 Fahrzeugen und 51 Einsatzkräften im zugeteilten Einsatzbereich in der Marktgemeinde Thörl in der Gemeinde an. Der Schaden, den die Unwetter in den letzten Stunden anrichteten, ist kaum in Worte zu fassen. Bäche traten über die Ufer, stark vermurte Straßen und Wohngebäude wurden schwer beschädigt. Die Einsatzkräfte beseitigten die Schlammmassen händisch und mit Unterstützung von Spezialgeräten.

©BFVMZ ©BFVMZ ©BFVMZ

Vorerst kein Ende in Sicht

Weiters ist die Mannschaft mit Kellerauspumpen, Einfahrten freimachen und mit Aufräumungsarbeiten aus den Häusern beschäftigt. „Die Aufräumarbeiten gestalten sich äußert schwierig und sehr arbeitsintensiv“, heißt es von Seiten des Bereichsfeuerwehrverbandes Mürzzuschlag in einem Einsatzbericht. Ein Ende des Einsatzes ist noch nicht in Sicht. Die aktuellen Gewitterzellen in der Obersteiermark machen die derzeitige Lage ebenfalls nicht einfacher.