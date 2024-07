Betrunken Firmenwagen geschrottet: Klagenfurter wurde festgenommen

Wilde Szenen spielten sich am Freitag auf einem Firmenparkplatz in Klagenfurt ab. Ein 57-jähriger Mitarbeiter hat dort in betrunkenem Zustand einen Firmenwagen zu Schrott gefahren. Die Polizei wurde verständigt. Als die Beamten am Einsatzort ankamen, entdecken sie schnell den stark beschädigt Wagen.

Polizisten beschimpft

Auch der Lenker war schnell gefunden. „Merklich alkoholisiert“, wie die Polizisten betonten. Auf Nachfrage, was mit dem Fahrzeug passiert sei, fing der Mann lauthals an zu brüllen und die Beamten zu beschimpfen. „Da er sein Verhalten trotz mehrfacher Abmahnung nicht einstellte, musste er vorübergehend festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum gebracht werden“, so die Polizisten weiter. Einen Alkotest lehnte der Mann ab. Der Führerschein wurde ihm daher vorläufig abgenommen. Nach Abschluss der Ermittlungen wird er angezeigt.