Bürgermeister zu Strandbad-Sprechtag: „Haben viele Inputs mitgenommen“

Veröffentlicht am 19. Juli 2024, 19:30 / ©StadtKommunikation /Bauer

Von 15 bis 17 Uhr lud Bürgermeister Christian Scheider (TK) am Freitag zum Sprechtag bei der Mittelbrücke ein. Viele Bürger haben vorbeigeschaut, um ihre Anliegen mit dem Stadtoberhaupt zu besprechen. Mit dabei waren auch STW-Vorstand Harald Tschurnig und STW-Bäderleiter Gerald Florian.

©StadtKommunikation /Bauer Am Foto: STW-Bäderleiter Gerald Florian, Bürgermeister Christian und STW-Vorstand Harald Tschurnig (v.l.)

Themen beim Sprechtag im Klagenfurter Strandbad waren vielfältig

Scheider begrüßte das Interesse aus der Bevölkerung: „Bei solchen Terminen erfährt man die Meinung der Bürgerinnen und Bürger aus erster Hand, kann über vieles aufklären und umgekehrt haben wir viele Inputs mitgenommen“, so das Stadtoberhaupt. Die Themen waren vielfältig, allen voran wurde über den Bau des neuen Hallenbads, der Sauna am See, diverse Verkehrsproblematiken, die E-Bus Flotte, Rauchverbote auf Kinderspielplätzen, Kinderbetreuungsplätze oder die sanitären Anlagen im Strandbad gesprochen.