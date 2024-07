Schwerer Rennradunfall im Bezirk Wolfsberg

Zu einem schweren Unfall kam es am Freitag auf einer Kreuzung in Bad St. Leonhard.

Veröffentlicht am 19. Juli 2024, 19:56 / ©Anders Andersen/Pixabay

Unter Missachtung des Vorranges bog ein 53-jähriger Rennradfahrer am Freitag von der Prebl Gemeindestraße nach links in die Obdacher Bundesstraße ein. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem 63-jährigen Autofahrer. Der Radler kam in der Folge zu Sturz und blieb auf der Fahrbahn liegen.

Rennradfahrer bei Unfall schwer verletzt

„Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde nach notärztlicher Erstversorgung von der Rettung ins LKH Wolfsberg eingeliefert“, heißt es seitens der Polizei. „Ein bei dem Autofahrer durchgeführter Alkotest ergab des Weiteren eine leichte Alkoholisierung“, so die Beamten abschließend.