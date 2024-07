Unfall am Nassfeld: Urlauber (49) verlor Kontrolle über Freizeitmobil

Mit sogenannten „Montaincarts“ war eine Urlaubergruppe am Freitagnachmittag auf einem Almweg am Nassfeld unterwegs. Dabei verlor einer der Lenker – ein 49-jähriger Niederländer – in einer Kurve die Kontrolle über das dreirädrige Freizeitmobil. „Der Mann fuhr geradewegs in einen Graben“, heißt es seitens der Polizei.

Rettungshubschrauber rückte zum Nassfeld aus

Auf halber Strecke fiel der Mann aus dem Mountaincart und rutschte anschließend noch zirka fünf Meter in ein nicht wasserführendes Bachbett. „Er wurde mittels Seilbergung vom Rettungshubschrauber RK1 geborgen und mit Verletzungen ins BKH Spittal an der Drau geflogen“, so die Beamten abschließend.