Seuchengefahr! Bundesheer beseitigt mehr als eine Million tote Fische

Die Unwetter nehmen in der Steiermark teilweise ein katastrophales Ausmaß an.

Nach erneuten schweren Unwettern in der Steiermark gingen am gestrigen Donnerstag weitere Ansuchen um Katastrophenhilfe an das Bundesheer ein. Wegen Seuchengefahr rückte das Fliegerabwehrbataillon 2 mit 40 Soldaten aus, um bei den Aufräumarbeiten an der zerstörten Fischzucht in Kalwang zu unterstützen. Es gilt, mehr als eine Million Fischkadaver im Umfang von rund 250 Tonnen zu entsorgen, bevor die Verwesung zu weit fortgeschritten ist. Der Einsatz wird voraussichtlich bis Samstag dauern.

„Naturgewalten kennen keine Grenzen“

„Die schweren Unwetter in der Steiermark haben uns erneut vor Augen geführt, wie schnell und unvorhersehbar Naturgewalten zuschlagen können. Dank des umgehenden Einsatzes des Bundesheeres kann schnell und effizient geholfen werden. Der Schutz und die Sicherheit der Bevölkerung haben für uns oberste Priorität“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

©Merl/Bundesheer ©Merl/Bundesheer

Pioniere im Einsatz

An der Hirzmannsperre muss das Pionierbataillon 1 das angestaute Treibholz aus dem Stausee bergen, um einen sonst drohenden Dammbruch zu verhindern. Dazu sind drei Pionierboote und ein LKW mit Hebekran sowie 12 Soldaten im Einsatz. Dieser Einsatz wird voraussichtlich noch heute andauern. Aktuell wurde auch in einigen Gemeinden in der Weststeiermark erneut der Zivilschutzalarm ausgelöst.