Kärntner Polizei diebischem Paketzusteller auf die Schliche

Alles begann am 24. April 2024 mit einem abgelegten Paket, welches vor der Wohnungstüre eines Mehrparteienwohnhauses in St. Paul im Lavanttal gestohlen wurde. Die Ermittlungen führten die Kärntner Polizisten schließlich zu einem 41-jährigen Paketzusteller aus Slowenien. Mit diesem wurde auch sogleich ein Termin für eine Einvernahme am heutigen 19. Juli 2024 vereinbart.

Slowene wollte vor Polizei flüchten

Dieser versuchte der Paketzusteller jedoch zu entgehen. „Der Mann wurde dabei erwischt, wie er um 11.45 Uhr über Lavamünd nach Slowenien ausreisen wollte“, heißt es seitens der Beamten. Er konnte angehalten und zur Polizeiinspektion gebracht werden. Bis dato konnten ihm insgesamt 15 Paketdiebstähle nachgewiesen werden. Die Tatorte befanden sich allesamt in Mittel- und Unterkärnten sowie auch direkt im Auslieferungslager.

Weitere 18 Pakete in Slowenien gestohlen

Zudem kam man dahinter, dass der Verdächtige in Slowenien einen Einbruch vorgetäuscht haben dürfte. Dabei wurden ebenfalls 18 Pakete gestohlen. Die slowenischen Beamten führen diesbezüglich bereits Ermittlungen. Wissen will der 41-Jährige davon allerdings wenig. „Er zeigte sich bei der heutigen Einvernahme zu keinem der Fälle geständig und gab an, die Pakete immer ins Auslieferungslager zurückgebracht zu haben“, so die Polizei. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete die Anzeige auf freien Fuß an. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Slowene angezeigt.