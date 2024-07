Trotz grüner Ampel: Kind (5) am Schutzweg niedergefahren

Veröffentlicht am 19. Juli 2024, 20:47 / ©5 Minuten

Heute Abend, Freitag 19. Juli 2024 um 17.45 Uhr, fuhr ein 52-Jähriger Österreicher seinem Auto vom Vorplatz des Innsbrucker Hauptbahnhofs. Bei einer grünen Ampel wollte er nach links in Richtung Sterzinger Straße einbiegen. Durch einen dunklen VAN wurde dem 52–Jährigen allerdings die Sicht auf den in der Höhe Sterzinger Straße befindlichen Zebrastreifen genommen.

Mädchen wurde verletzt

Die Ampel am Zebrastreifen leuchtete für Fußgänger „grün“, als ein 5-jähriges Kind in Begleitung seiner Mutter den Schutzweg überquerte. Als sich Mutter und Tochter mittig des Zebrastreifens befanden, wurde das Mädchen vom Auto angefahren. Das Kind wurde bei dem Crash verletzt und von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht.