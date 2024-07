Der Weg ist das Ziel: So funktioniert Inklusion in Graz

Veröffentlicht am 19. Juli 2024, 21:18 / ©Jugend am Werk Steiermark/Miriam Raneburger

Dabei handelt es sich um Menschen mit Behinderung, die sich bereits sicher im öffentlichen Raum bewegen und andere beim Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel begleiten. „Arbeit, Beschäftigung, ein funktionierendes soziales Netzwerk und eigene Freizeitgestaltung sind entscheidend für ein selbstbestimmtes Leben. Dazwischen liegen Wegstrecken, die bewältigt werden müssen – und genau da kommen unsere Mobilitätstrainer ins Spiel. Sie erleichtern anderen Menschen mit Behinderung den Schritt in die individuelle Mobilität und damit zu einem Mehr an Selbstbestimmung“, erklärt Andreas Pepper, Geschäftsbereichsleiter Arbeit und Beschäftigung von Jugend am Werk Steiermark.

Hürden im öffentlichen Verkehr überwinden

Seit Juni 2024 gibt es 20 neue Mobilitätstrainer bei Jugend am Werk, die in Graz und Kapfenberg aktiv sind. Bis Ende des Jahres wird eine weitere Gruppe in Knittelfeld ihre Ausbildung abschließen. Die Trainer haben jeweils einen 70-stündigen Kurs absolviert, der die Themen Verkehr, Erste Hilfe und Kommunikation umfasst. Auch praktische Einheiten sind Teil des Programms. „Im öffentlichen Verkehr gibt es viele Hürden zu meistern: Vom Fahrscheinkauf über das Finden der richtigen Haltestelle bis zum Einstieg mit dem Rollator“, erklärt Projektleiterin Manuela Fink. „Unsere Trainer kennen diese Probleme nicht nur, sondern bewegen sich auch sicher und selbstständig im öffentlichen Raum. Ihr Wissen geben sie weiter“. Die Erfahrung zeigt: Das funktioniert. Erfolgreiche Vorbilder erleichtern den Umstieg enorm.

Gemeinsam Strecken üben

Das Angebot richtet sich an Menschen mit Behinderung, die bereits Kunden bei Jugend am Werk sind, also in einer betreuten Wohnform leben oder in Beschäftigungsangeboten arbeiten. Sie können sich Strecken aussuchen, die dann gemeinsam mit den Mobilitätstrainern geübt werden. Die Trainer begleiten zunächst vor Ort und sind dann auch während der ersten eigenen Fahrten erreichbar. Falls es zu Unsicherheiten kommt, kann direkt mit dem Trainer Kontakt aufgenommen werden. „Sie erhalten ein Mehr an Selbstbestimmung und unsere Trainer für ihre Unterstützung ein Honorar – so profitieren alle Beteiligten“, fasst Fink zusammen.