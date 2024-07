Schwer am Bein verletzt: Freizeitspaß endete für Schüler (8) im Spital

Veröffentlicht am 19. Juli 2024, 21:51 / ©ARA-Flugrettung,

Am 19. Juli 2024 kurz nach Mittag hielt sich ein 8-jähriger Niederländer mit seinen Eltern in der Gemeinde Alpbach in einem Freizeitpark auf. Dabei sprang der Schüler mehrmals von einem „Base Jumpturm“ aus einer Höhe von drei Metern auf die darunterliegenden luftgefüllten Matten.

Ins Krankenhaus geflogen

Gegen 12.35 Uhr sprang der Bub abermals vom drei Meter-Brett. Dabei landete das Kind aber so nachteilig auf der Matte, dass es sich eine schwere Beinverletzung zuzog. „Nach der Erstversorgung bzw. Bergung des verletzten Kindes durch den Rettungsdienst wurde es vom Notarzthubschraubers ins Bezirkskrankenhaus Kufstein geflogen“, heißt es von Seiten der Polizei Tirol. Dort wird es nun weiteren behandlt.