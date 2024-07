Kühl und nass: Der Samstag startet in Österreich mit viel Regen

In der Osthälfte zieht in Österreich am Samstag eine Störungszone nur langsam ab. Es halten sich noch einige Wolken und verbreitet regnet es bis in den Nachmittag hinein. Nach und nach lockern die Wolken dann aber auf und die Schauer klingen ab.

Regen- Sonne-Mix

In Nordtirol, Teilen Salzburgs und Oberösterreichs lockern die Wolken früher auf, am Nachmittag können aber erneut Quellwolken und vereinzelne Schauer entstehen. Trocken und überwiegend sonnig bleibt es bereits in Vorarlberg. „Der Wind weht generell nur schwach“, wissen die Meteorologen von der GeoSphere Austria. Die Frühtemperaturen liegen zwischen kühlen 14 bis 21 Grad. Die Tageshöchstwerte klettern auf knapp 27 Grad. Am wärmsten wird es in Vorarlberg. Hier gehen sich sogar strahlender Sonnenschein und bis zu 30 Grad aus.