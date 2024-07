Jugendkriminalität: So viele Verurteilungen gab es bisher im Jahr 2024

Von den Verurteilungen betrafen 2.207 das Strafgesetzbuch (StGB), 128 das Suchtmittelgesetz (SMG) und acht das Verbotsgesetz, das nationalsozialistische Wiederbetätigung unter Strafe stellt. Dass die Kriminalität bei Personen im Alter zwischen 14 und 18 steigt, lässt sich aus der Statistik nicht ableiten.

2.392 Verurteilungen bei Jugendlichen in erster Hälfte 2024

Insgesamt 3.865 justizielle Verurteilungen sind im Vorjahr im Bereich der Jugendkriminalität erfasst worden. 2022 waren es 4.136. Im Bereich Jugendkriminalität hat es im ersten Halbjahr 2024 2.392 gerichtliche Verurteilungen gegeben. Was die einzelnen Deliktsgruppen anlangt, betrafen heuer mit 1.140 die meisten Verurteilungen bisher fremdes Vermögen. 411 bezogen sich auf Delikte gegen Leib und Leben, 59 gegen die sexuelle Integrität. In den Jahren davor wurden bei der Jugendkriminalität insgesamt 1.800 (2022) bzw. 1.772 (2023) Verurteilungen wegen Vermögensdelikten registriert, 771 (2022) bzw. 728 (2023) wegen Vergehen oder Verbrechen gegen Leib und Leben und 140 (2022) bzw. 98 (2023) Sexualdelikte.

Einsatzgruppe zur Bekämpfung von Jugendkriminalität

Indes hat die neu geschaffene polizeiliche Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Jugendkriminalität (EJK) seit ihrer Arbeitsaufnahme Mitte März rund 4.200 Anzeigen erstattet und 380 Festnahmen durchgeführt. Die Hälfte der Anzeigen und mehr als 280 Festnahmen entfielen auf Wien, teilte das Innenministerium am Freitag mit. Von den angezeigten Personen waren mehr als 1.000 minderjährig, davon in Wien jedoch mit rund 300 weniger als ein Drittel. Die EJK kontrollierte bisher bundesweit 30.000 Personen.

„Das klare Ziel der Einsatzgruppe ist es, Kinder, Jugendliche und Frauen zu schützen sowie mit Gewalttätern aufzuräumen. Einiges ist schon gelungen, aber vieles ist noch zu tun. Daher wird der eingeschlagene Weg mit aller nötigen Härte und Konsequenz fortgesetzt“ Innenminister Gerhard Karner (ÖVP)

Zuletzt waren ja angesichts der gestiegenen Kriminalität vom Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) Forderungen nach einem generellen Waffenverbot und mehr Polizei in der Bundeshauptstadt gekommen. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) meinte dazu in einer Pressekonferenz am Freitag, auch er verlange mehr Polizei in Wien und daher habe er im Vorjahr eine Ausbildungsoffensive gestartet – das mit einer erhöhten finanziellen Entschädigung sowie einem kostenlosen Klima-Ticket. Ferner habe er ein „Messertrageverbotsgesetz“ vorgeschlagen, für das es bedauerlicherweise noch keine parlamentarische Mehrheit gebe. Dieses würde der Polizei einiges erleichtern. Der Schwerpunkt der vom Bundeskriminalamt eingerichteten Einsatzgruppe liege auf Kontrollen in Ballungsräumen, wurde in der Aussendung erläutert. „Das klare Ziel der Einsatzgruppe ist es, Kinder, Jugendliche und Frauen zu schützen sowie mit Gewalttätern aufzuräumen. Einiges ist schon gelungen, aber vieles ist noch zu tun. Daher wird der eingeschlagene Weg mit aller nötigen Härte und Konsequenz fortgesetzt“, betonte Karner.

Das sind die häufigsten Delikte

Die Zahl der wegen Straftaten angezeigten 14- bis 18-Jährigen steigerte sich laut Innenministerium von 24.800 im Jahr 2013 auf knapp 34.000 im Jahr 2022. Jene der rechtskräftig verurteilten Jugendlichen sank dagegen laut Statistik Austria von 1.917 im Jahr 2013 auf 1.388 im Jahr 2023. Zu den am häufigsten angezeigten Delikten zählen Diebstahl, Sachbeschädigung, Körperverletzung, gefährliche Drohung, Einbruchsdiebstahl und Suchtmitteldelikte, erläuterte das Innenministerium. Zusätzlich würden auch Präventionsmaßnahmen gesetzt, allein im Vorjahr mehr als 6.100 im Jugendbereich mit rund 140.000 erreichten Personen, wurde betont. (APA 20.07.2024)