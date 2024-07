15-Jähriger zeigte Brand als Zeuge an, doch entpuppte sich als Täter

Veröffentlicht am 20. Juli 2024, 06:41 / ©5 Minuten

Der 15-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land wird verdächtigt, über ein offenstehendes Fenster in das Innere eines seit Jahren leerstehenden Einfamilienhauses in St. Marien eingestiegen und in einem Raum Müll angezündet zu haben. Anschließend meldete er den Brand als Zeuge.

15-Jähriger schweigt

Aufgrund mehrerer Zeugenaussagen kann dem 15-jährigen, damaligen Brandanzeiger, nun die Tat nachgewiesen werden. Er selbst ist nicht geständig und schweigt auch zu seinem Motiv. Er wird der Staatsanwaltschaft Linz zur Anzeige gebracht.