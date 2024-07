Mehrere Murenabgänge: Unwetter hielten Tiroler Feuerwehren auf Trab

Auch in Tirol forderten Unwetter wieder die Einsatzkräfte

Auch in Tirol forderten Unwetter wieder die Einsatzkräfte

Veröffentlicht am 20. Juli 2024, 07:38 / ©Leserfoto

Aufgrund von Starkregenfällen kam es am Freitagabend im Ortsgebiet von Gerlos zu Überschwemmungen durch den „Mitterhofbach“ sowie zu kleinflächigen Vermurungen der Gemeinde- und Bundesstraße. Auf der Bundesstraße wurden für die Dauer des Feuerwehreinsatzes wechselseitige Anhaltungen durchgeführt. Durch das Elementarereignis wurden keine Personen verletzt, es entstand kein weiterer Sachschaden. Am Einsatz waren zwei Fahrzeuge der FFW Gerlos mit 15 Mitgliedern sowie mehrere Gemeindebedienstete und freiwillige Helfer beteiligt.

Murenabgänge in Wattenberg und Großvolderberg

Ebenfalls am Freitagabend kam es zu einem Murenabgang im Bereich Wattenberg, Wattentalstraße. Die Wattentalstraße wurde auf einer Länge von mindestens 300 Metern durch Geröll, Schlamm und Bäumen verlegt, die Straße bleibt vorerst gesperrt. Im Einsatz stand die Feuerwehr Wattenberg. Gegen 19 Uhr kam es zu einem weiteren Murenabgang im Bereich Großvolderberg, Höhe Volderwildbad. Ein Teil der Forststraße „Möser“ wurde durch eine Verklausung des Klausbaches durch Gestein und Schlamm verlegt. Durch den Murenabgang wurden mehrere Wasserbecken einer Fischzucht durch Schlamm verunreinigt. Ob die Fische dem Elementarereignis standhalten konnten, konnte vor Ort nicht eruiert werden. Im Einsatz stand die Feuerwehr Großvolderberg.

Weiterer Murenabgang in Fügenberg

In Fügenberg kam es zu mehreren Murenabgängen bei der Hochfügenerstraße. Personen wurden durch die Elementarereignisse nicht verletzt. Aufgrund der Sachlage wurde die Gemeindestraße ab dem Bereich „Kohler Anger“ bis nach Hochfügen gesperrt. Im Einsatz standen vier Fahrzeuge der FFW Fügen (25 Feuerwehrkräfte), Mitarbeiter der Gemeinde Fügenberg sowie eine Streife der Polizei.

Update: Straßensperren wieder aufgehoben

Durch die Murenabgänge waren die L13 Sellraintalstraße, die Gemeindestraße im Ortsteils Neder, Gemeinde Grinzens und die L49 Pankrazbergstraße in der Gemeinde Fügen (Bezirk Schwaz) gesperrt. Nicht befahrbar war auch die L233 Oberperfer Landesstraße. Vom Land Tirol heißt es in einem Update zu den Murenabgängen im Bezirk Innsburck-Land: „Die Gemeindestraße im Ortsteil Neder in der Gemeinde Grinzens (Bezirk Innsbruck-Land), die nach einem Murenabgang gestern, Freitag, gesperrt werden musste, ist wieder für den Verkehr freigegeben. Das Sellraintal ist auf diesem Wege wieder erreichbar. Die L 16 Sellraintalstraße sowie die L 233 Oberperfer Landesstraße bleiben weiterhin gesperrt.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.07.2024 um 08:19 Uhr aktualisiert