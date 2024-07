Zahlreiche Keller überflutet: 640 Rettungskräfte waren im Einsatz

Eine Gewitterfront zog gestern eine Spur der Verwüstung durch Kärnten. Zahlreiche Bäche führten binnen kürzester Zeit Hochwasser, Straßen und Keller wurden überflutet. Bäume stürzten um und blockierten Straßen. In Feldkirchen drohte die Tiebel auszuufern. Durch ein gezieltes Öffnen von Wehranlagen konnte eine Tiebelüberflutung verhindert werden.

Beginnender Dachstuhlbrand in Flattnitz

Auf der Flattnitz gab es einen beginnenden Dachstuhlbrand. Ein Blitz führte zu glühenden Dachstuhlteilen. Durch den Einsatz der FF Glödnitz und Metnitz konnte ein größerer Schaden verhindert werden.

Losgerissenes Floß am Wörthersee

Am Wörthersee rückten Feuerwehr gemeinsam mit der Wasserrettung aus, um ein losgerissenes Floß zu bergen bzw. zu sichern. Personen kamen bei diesem Einsatz nicht zu schaden.

Lichtzeichen am Keutschacher See

Auch am Keutschacher See wurde ein Boot in Not mit Lichtzeichen gemeldet. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Wasserrettung konnten aber rasch Entwarnung geben. Das Boot erreichte selbst sicher das Ufer.

170 Einsätze

Vereinzelte Einsätze nach lokalen Gewitterzellen gab es auch in den Bezirken Spittal, Villach-Land, Klagenfurt-Land, St. Veit an der Glan und Wolfsberg. In Summe verzeichnete die Landesalarm- und Warnzentrale Kärnten (LAWZ) rund 170 Einsätze, bei welchen 71 Feuerwehren mit mehr als 640 Einsatzkräften mehrere Stunden im Einsatz standen.