Von Gruppe verprügelt: 35-Jähriger schwer verletzt

In Vorarlberg kam es zu einer Schlägerei.

In Vorarlberg kam es zu einer Schlägerei.

Veröffentlicht am 20. Juli 2024, 08:38 / ©Montage: BMI/ Pachauer/ Canva

Am frühen Morgen des heutigen Samstags, 20. Juli, kam es in der Bregenzer Rathausstraße zu einer Körperverletzung. Gegen 1.20 Uhr befand sich ein 35-jähriger Mann auf Höhe der Sparkasse und geriet mit einer Gruppe von vier Männern im Alter zwischen 24 und 29 Jahren in Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde der 35-Jährige niedergeschlagen und schwer im Gesicht verletzt. Da die Angaben der fünf Beteiligten zu dem Vorfall auseinandergehen, ersucht die Polizeiinspektion Bregenz, Zeugen, welche die Tat beobachtet haben, sich unter +43 59133 8120-100 zu melden.