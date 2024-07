KIS-Portal: Graz als Pionier in der Stadtklimaforschung

In Österreich macht sich der Klimawandel von Jahr zu Jahr stärker bemerkbar, wobei hier Städte besonders betroffen sind. Erkenntnisse und Instrumente, die dazu beitragen, die Ausprägungen klimatischer Faktoren zu erfassen, um sie im nächsten Schritt durch planerische Maßnahmen gezielt positiv zu beeinflussen, spielen demnach eine große Rolle in der klimaverträglichen Planung und in der Anpassung an den Klimawandel. Ein zentrales Instrument in dieser Hinsicht stellen Klima- bzw. Stadtklimaanalysen dar. Mit dem KIS-Portal hat Graz eine dynamische Grundlage für klimarelevante Entscheidungen und Weichenstellungen geschaffen.

„Klimawandel findet statt – die Auswirkungen sind für uns alle spürbar – Zunahme von Hitzetagen und Tropennächten, Extremwetterereignisse wie Starkregen, Hochwasser oder Trockenperioden. Wir stehen vor wachsenden Herausforderungen – Klimawandelanpassungen sind dringend notwendig und wir dürfen nicht davor zurückscheuen, mutige und auf Wissenschaft beruhende Entscheidungen zu treffen. Das neue Klimainformationssystem (KIS) liefert den Menschen in der Stadt wichtige Informationen über die klimatischen Zustände und Entwicklungen in ihrer unmittelbaren Umgebung und uns die Grundlagen, dass wir in der Politik die richtigen Maßnahmen im Sinne einer gesunden und lebenswerten Stadt setzen können.“ Vizebürgermeisterin Judith Schwentner

Graz als Pionier in der Stadtklimaforschung

Die Stadt Graz kann zu vergleichbaren Städten in Mitteleuropa bereits auf eine lange Tradition in Bezug auf Stadtklimaforschung verweisen. Die erste umfassende Stadtklimaanalyse wurde im Jahr 1986 unter Mitwirkung der Stadt Graz erarbeitet. Die letzte flächendeckende stadtklimatische Datenerfassung und umfangreiche Analyse stammt allerdings aus dem Jahr 2011. Neben einer entsprechend dringenden Aktualisierung bietet der Aufbau eines innovativen Klimainformationssystems (KIS) elementare, dynamische, strategisch unverzichtbare und hochaufgelöste Grundlagen und Erkenntnisse für klimarelevante Entscheidungen und Weichenstellungen. Dabei soll sich das KIS nicht wie bisher nur auf die Stadt begrenzen, sondern auch große Teile des steirischen Zentralraums mitbetrachten.

Multifunktionale Nutzung des Klimainformationssystems

Herzstücke des KIS sind unter anderem die erstmalige flächendeckende Zusammenführung des Messnetzes sowie hochaufgelöste Tag- und Nacht-Thermalbefliegungen von Graz und Umgebung und arealsbezogene 3D-Thermalanalysen mittels Drohnenbefliegungen. Des Weiteren wurden Modellierungen von Zukunftsszenarien, des Windfelds und der Kaltluftproduktionsflächen von Graz und Umgebung durchgeführt. Ebenso wurde der Einfluss von Hitze auf die Gesundheit analysiert, aber auch Tools, wie zum Beispiel das Solarpotenzial über Dachflächen sowie laufend aktualisierte und räumlich hochaufgelöste Temperaturprognosen, haben im KIS Platz. Nach der Aufbauphase des KIS wird durch die langfristige Überführung in einen operativen Betrieb ermöglicht, dass das KIS-Portal (Version 1.0) auch laufend aktualisiert, erweitert und optimiert werden kann.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.07.2024 um 09:57 Uhr aktualisiert