Brüder packten aus: 19-Jähriger bedrohte seine eigene Mutter

Ein 19-jähriger, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger steht im dringenden Tatverdacht, seine 54-jährige Mutter gefährlich bedroht zu haben. Die Drohung ereignete sich in der Wohnung in der Stadt Salzburg, in welcher die beiden gemeinsam leben. „Der Verdacht gegen den 19-Jährigen stützt sich auf die Angaben seiner beiden Brüder sowie der Tatsache, dass der Täter bereits mehrmalig aufgrund verschiedener Gewaltdelikte in Erscheinung getreten ist. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert“, heißt es von der Polizei.