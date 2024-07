Samt Kleinkinder: Ganze „Familie“ wandert ins Gefängnis

Aufgrund einer beim Landeskriminalamt Oberösterreich eingelangten Information, dass sich derzeit im Bundesgebiet rumänische Staatsangehörige aufhalten, die aus Wohnhäusern und Wohnungen Bargeld und Schmuck stehlen würden, wurden vom Landeskriminalamt umfangreiche Ermittlungen geführt. Nachdem das zu den Straftaten verwendete Fahrzeug am 17. Juli 2024 in Linz lokalisiert werden konnte, wurden entsprechende Observationsmaßnahmen gesetzt.

Mit Kleinkindern unterwegs

Am 18. Juli 2024 reisten die vier rumänischen Staatsangehörigen mit zwei Kleinkindern nach Spitz (Bezirk Krems-Land, NÖ) und die zwei Frauen, 23 Jahre und 32 Jahre alt, versuchten dort bei mehreren Häusern durch unversperrte Wohnhaustüren in die Objekte zu gelangen. Da sämtliche Türen versperrt waren, kam es zu keiner Tathandlung und die Beschuldigten reisten mit dem Pkw weiter nach Statzendorf (Bezirk St. Pölten-Land).

In Haus eingedrungen, während Bewohner da waren

Während die beiden Männer, 22 Jahre und 36 Jahre, mit den Kleinkindern auf einem Parkplatz warteten, versuchten die Frauen wieder in Wohnhäuser bzw. Wohnungen durch die unversperrte Haustür zu gelangen. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass die beiden Frauen zuvor in einem Mehrparteienhaus in eine Wohnung gelangten und dort aus dem Schlafzimmer einen höheren Bargeldbetrag stahlen, während die Wohnungseigentümer sich im Wohnzimmer aufhielten.

Ganze „Familie“ muss ins Gefängnis

Die beiden Frauen konnten anschließend von Beamten des Landeskriminalamtes während einer weiteren versuchten Tatausführung im Vorraum eines Einfamilienhauses festgenommen werden. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten in den Handtaschen und am Körper einer Beschuldigten das gestohlene Bargeld. Bei den beiden ebenfalls festgenommenen Männern konnte ebenfalls ein höherer Bargeldbestand gefunden werden. Die beiden Frauen zeigten sich geständig, mit dem Vorsatz Diebstähle zu begehen, bereits im Mai bzw. Juni 2024 für ca. zwei Monate und erneut Anfang Juli nach Österreich gereist zu sein. Die beiden Männer sind teilgeständig. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft St. Pölten wurden die beiden Frauen mit den beiden Kindern, 1 Jahr und 2 Jahre alt, in die Justizanstalt Krems und die beiden Männer in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.