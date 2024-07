Rallye Weiz zeigte Lehrlingen die Facetten des Motorsports

Neue Perspektiven im Rahmen des Projekts "Young People working for the future".

Im Rahmen des Projekts „Young People working for the future“, einer vom ÖAMTC unterstützten Kooperation der HTL-Mödling und E-Rallye-Pilot Luca Pröglhöf, konnten die Jugendlichen hinter die Kulissen schauen. Techniker der Austria Motorsport (AMF) erklärten, worauf die Scrutineers bei der technischen Überprüfung der Fahrzeuge achten müssen und wie der Ablauf einer Rallye organisiert ist – vom Aufbau der Servicepoints, den Fahrzeug-Abnahmen bis hin zum Aufbau der E-Ladestellen. Auch Rennfahrer Luca Pröglhöf nahm sich Zeit und gab den ÖAMTC-Lehrlingen und ebenfalls anwesenden HTL-Schüler:innen persönliche Einblicke in den Rennsport. „Wir wollen für unsere Lehrlinge Perspektiven schaffen – einen Weitblick ermöglichen, was es außerhalb des Lehrbetriebs noch gibt. Erlebnisse wie der Besuch der Weiz Rallye bieten das – das Eintauchen in die Welt des Motorsports, das Rennfeeling spüren, aber auch die extrem professionelle und rasche Organisation erleben“, so Sven Stingelin, Lehrlingsbeauftragter des ÖAMTC für Wien, Niederösterreich und das Burgenland.

„Young People working for the future“

Die Initiative „Young People working for the future“ wurde von Europas größter Schule, der HTL Mödling, und einem ihrer erfolgreichen Absolventen, E-Rallye-Pilot Luca Pröglhöf, gegründet. Ziel ist es, die HTL-Schüler:innen aus dem Fachbereich Fahrzeugtechnik für Elektromobilität zu begeistern, ihr Wissen und ihre Fertigkeiten bedeutend zu vertiefen und ihnen früh praktische Einblicke in den Beruf von Techniker:innen bzw. Ingenieur:innen zu ermöglichen. Der ÖAMTC unterstützt dieses vielversprechende Projekt. Über die Partnerschaft zwischen ÖAMTC und der HTL Mödling können die Schüler:innen u. a. ihr Pflichtpraktikum an den Stützpunkten des Mobilitätsclubs absolvieren. Zudem gestalten ÖAMTC-Trainer:innen auch spezielle Hochvolt-Schulungen für die künftigen Technikexpert:innen.

Die Austrian Motorsport Federation (AMF), ist die österreichische Vertretung des Motorsports in den Weltverbänden FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) und FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme), sowie im Europaverband FIME (FIM-Europe). Die AMF regelt den Motorsport in Österreich, koordiniert den Motorsportkalender, die Fachkommissionen für die einzelnen Motorsportdisziplinen, Ausbildung und Einsätze von Offiziellen wie Technischen Kommissar:innen und Sportkommissar:innen. Die AMF ist unter anderem für die Vergabe von Fahrer:innenlizenzen zuständig. Sie kümmert sich um Veranstalter:innen und die Sicherheit von Rennstrecken und stellt notwendige Fahrzeugdokumente für den Einsatz im nationalen und internationalen Motorsport aus.