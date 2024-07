Baustellen & Sommerfest: Hier kommt es zu Verkehrsbehinderungen

Aufgrund des Sommerfests in Judendorf und anderen Bauarbeiten kommt es zu Verkehrsbehinderungen in Villach.

Aufgrund des Sommerfests in Judendorf und anderen Bauarbeiten kommt es zu Verkehrsbehinderungen in Villach.

Veröffentlicht am 20. Juli 2024, 09:27 / ©5 Minuten

Im Zuge der Baureifmachung für die Großkaserne kommt es bis 30. September zu einer Sperre des Grünschacher Weges im Bereich der Kreuzung mit dem Pionierweg. Die Zufahrt bis Objekt Grünschacher Weg 40 erfolgt über den Stadlerweg. Die Zufahrt zum Grünschacher Weg 50 erfolgt über den Pionierweg.

Sommerfest und Jahreskirchtag

Wegen des Sommerfestes der FF Judendorf im Bereich Villacher Schächtestraße 54 kommt es von Freitag, 19. Juli (16 Uhr), bis Montag, 22. Juli (12 Uhr), zu einer Sperre der Fahrbahn. Zudem wird der Verkehr ab der Kreuzung Purtschellerstraße /Judendorfer Straße bis zum Objekt Judendorfer Straße 24 als Einbahnstraße Richtung Süden geführt. Eine Umleitungsstrecke wird eingerichtet. Aufgrund des St. Magdalener Jahreskirchtages kommt es von 20. Juli (8 Uhr) bis 21. Juli (17 Uhr) zur Sperre der St. Magdalener Straße (Höhe Nr. 109).

Sanierungsarbeiten entlang der Warmbader Straße

Wegen Sanierungsarbeiten entlang der Warmbader Straße kommt es von 22. Juli bis 30. August in folgenden Bereichen zu Verkehrsbehinderungen samt temporären Fahrbahnsperren:

Auffahrtsrampe auf die B 83 Kärntner Straße

Abfahrtsrampe von der B 83 Kärntner Straße

Eine Umleitungsstrecke wird eingerichtet.

Grabungs- und Kabelverlegungsarbeiten entlang der Millesistraße

Wegen Grabungs- und Kabelverlegungsarbeiten entlang der Millesistraße kommt es noch bis 30. August zu Verkehrsbehinderungen. Vom 22. Juli bis 6. September finden zudem Grabungsarbeiten zur Herstellung der Fernwärmeversorgung sowie Sanierungsmaßnahmen statt.

Baustelleneinrichtung in der Werner-Kofler-Straße

Eine Baustelleneinrichtung in der Werner-Kofler-Straße 8 führt bis 8. November zu Verkehrsbehinderungen. Zudem kommt es an einzelnen Tagen in diesem Zeitraum zu einer Sperre der Fahrbahn. Eine Umleitungsstrecke wird eingerichtet.

Belagsarbeiten in der Pogöriacher Straße

Aufgrund von Belagsarbeiten in der Pogöriacher Straße (Nr. 190 bis 246) kommt es von 22. Juli bis 30. August zu Verkehrsbehinderungen. Bis 31. Juli kann es im Bereich Gaswerkstraße 2 aufgrund einer Baustelleneinrichtung samt Fahrzeugaufstellung an einzelnen Tagen temporären Sperren kommen. Genaue Zeitpunkte werden immer bekannt gegeben. Eine Umleitungsstrecke wird eingerichtet.

Sanierungsarbeiten entlang des Mühlenweges

Aufgrund von Sanierungsarbeiten entlang des Mühlenweges vom Kreuzungsbereich mit der Untere Fellacher Straße bis zum Objekt Nr. 63 kommt es von 22. Juli bis 30. August zu Verkehrsbehinderungen. Das gilt auch für den Bereich Mühlenweg 2 wegen Belagsarbeiten.