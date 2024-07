Trotz Vollbremsung: Fußgängerin (47) von Linienbus erfasst

Ein Linienbus hat am Freitag, 19. Juli, kurz vor 19 Uhr auf der B151 auf Höhe des Union-Yacht-Club Attersee, Bezirk Vöcklabruck, OÖ, eine Fußgängerin erfasst. Die 47-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck beabsichtigte abrupt die Fahrbahn über einen Schutzweg zu überqueren. Der Linienbus fuhr zur selben Zeit im dortigen Bereich mit etwa 10 km/h und führte sofort eine Vollbremsung durch. Die Fußgängerin wurde aber vom Linienbus erfasst und touchierte leicht mit der rechten Vorderseite. Sie erlitt leichte Verletzungen an der linken Schulter und am linken Sprunggelenk. Sie wurde in das Salzkammergutklinikum Vöcklabruck verbracht. Ein Alkomattest bei der Lenkerin des Linienbusses verlief negativ.