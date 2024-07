Corona-Tests kosten, aber Impfung bleibt gratis

Veröffentlicht am 20. Juli 2024, 10:16 / ©montage: Pixabay/ Canva

Seit 1. April sind die Antigen-Tests in Österreich kostenpflichtig – und das auch bei Verdachtsfällen und bei den Ärzten. Der Bund trägt die Kosten dafür nicht mehr. An einer Lösung wird seitens der Sozialversicherung und der Ärztekammer gearbeitet. Diese sieht vor, dass die Krankenkasse die Kosten für die Corona-Tests übernimmt, allerdings nur für Risikogruppen im niedergelassenen Bereich. Die Lösung muss nun mit den drei Krankenversicherungsträgern und den Gremien der Ärztekammer abgestimmt werden. Bis voraussichtlich Anfang August sollte ein Modell veröffentlicht werden.

Impfung bleibt gratis

Indes stellte das Gesundheitsministerium den angepassten COVID-19-Varientenimpfstoff vor. In einer Presseaussendung heißt es: „Auch für die kommende Winter-Saison stellt die Bundesregierung angepasste Corona-Impfstoffe der Bevölkerung kostenlos zur Verfügung. Der an die JN.1-Varianten angepasste Impfstoff ist bereits in Österreich eingetroffen und kann im Laufe der kommenden Woche von Impfstellen bestellt und verimpft werden.“ Konkret umfasst die erste Lieferung der neu zugelassenen Variantenimpfstoffe 92.160 Dosen. „Insgesamt wurden für die Impfsaison 2024/25 1.2 Millionen Dosen bestellt. Diese wurden aus bestehenden Verträgen abgerufen.“

Bund spricht Impfempfehlung aus

Weiteres Thema der Mitteilung des Gesundheitsministeriums: die Impfempfehlung. Das Nationale Impfgremium hat eine Impfempfehlung für Österreich geprüft. Das Ergebnis: „Wie bereits im Vorjahr wird allen Personen ab 12 Jahren für einen bestmöglichen Schutz vor schweren Krankheitsverläufen eine Impfung mit den neuen JN.1-Impfstoffen empfohlen. Vor allem Personen ab 60 Jahren, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf aufweisen, sowie medizinischem Gesundheitspersonal wird die Impfung besonders empfohlen. Auf persönlichen Wunsch ist die Impfung auch für Säuglinge und Kinder ab dem vollendeten 6. Lebensmonat möglich.“ Minister Johannes Rauch abschließend: “Die COVID-19-Impfung ist weiterhin im österreichischen Impfplan verankert und nach wie vor für alle Menschen in Österreich gratis. Die Impfung ist sicher, schützt vor einem schweren Krankheitsverlauf und langanhaltenden Folgen wie Long COVID. Daher lautet mein Appell auch heuer: Lassen Sie sich rechtzeitig impfen.”