Hangrutsch und überschwemmte Keller: Unwetter forderte Feuerwehren

So kam es in der Grazerstraße zu einem kleineren Hangrutsch. Ein am dortigen Parkplatz abgestelltes Fahrzeug wurde mittels Radlader des DLZ freigeräumt. In der Wienerstraße stand ein Keller unter Wasser, welcher Rasch mittels Tauchpumpe ausgepumpt wurde. Im Bereich Bräuer Teiche stand die Straße unter Wasser, diese wurde abgesichert bis die Befahrung wieder möglich war. „Aufgrund des großen Einsatzaufkommens war das Team der Bereichsflorianstation mit Einsatzalarmierungen sowie Koordinierungen stark gefordert“, berichten die Einsatzkräfte.

©BFVMZ/FF Mürzzuschlag | Es kam zu einem kleinen Hangrutsch. ©BFVMZ/FF Mürzzuschlag | Die Feuerwehr stand im Einsatz