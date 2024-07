Mehr Grün, mehr Plätze und Co. Czapkapark erstrahlt im neuen Glanz

„Einladende Grünoasen im unmittelbaren Lebensumfeld erhöhen die Lebensqualität der Wiener deutlich. Deshalb haben wir uns vorgenommen, nicht nur die Anzahl der Parks in Wien zu erhöhen, sondern die bestehenden Parkanlagen noch attraktiver zu machen. So wurde mit der Neugestaltung des Czapkaparks ein Ort geschaffen, an dem sich Wiener im Grünen wohlfühlen können und dürfen. Viel Schatten, Abkühlungsangebote und Sitzmöglichkeiten erhöhen die Aufenthaltsqualität insbesondere in den Sommermonaten”, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Auf Wunsch der Bürger

„Vor zwei Jahren haben die Bürger ihre Wünsche zur Neugestaltung des Czapkaparks formuliert und wir haben nun dafür Sorge getragen, dass diese auch umgesetzt werden. Wir haben für alle Altersschichten Räume geschaffen, wo man sich einfach wohlfühlt. Ob gemütliches Verharren auf neugeschaffenen Sitzmöglichkeiten wie Wellnessbänken, oder sportliche Betätigung beim Tischtennisspielen und Fußballspielen im Ballspielkäfig – hier wird allen Parkbersucher*innen etwas geboten“, so Bezirksvorsteher Erich Hohenberger.

©Stadt Wien/Martin VOTAVA Mit Hängematten, Wellenliegen und Co. gibt es mehr Platz zum Verweilen.

Mehr Grün, mehr Bäume, mehr Plätze

Bei einem Bürger*innen-Beteiligungsverfahren im Sommer 2022 wurden vor allem Wünsche nach Begrünung und mehr Schatten laut. Durch Naturrasenflächen, 80 m2 große neue Stauden-Gräser-Beete, 45 m2 Rasenfugen im Pflaster, fünf neu gepflanzte Bäume sowie eine Naschecke, in der Früchte direkt von Beerensträuchern genossen werden dürfen, konnte dieser Wunsch erfolgreich umgesetzt werden. Neben dem Baumbestand finden die Besucher auch unter einem Sonnensegel schattige Orte zum Verweilen. Hierfür wurden zahlreiche Sitzgelegenheiten ergänzt. Auf Hängematten, Wellenliegen, Holzdecks, Tisch-Bank-Kombinationen oder Einzelsitzen können alle den richtigen Platz für eine kurze Rast im Grünen finden. Der gesamte Asphalt des bestehenden Wegenetzes wurde entsiegelt und gegen ein helles Pflaster ersetzt. Der Park erhielt zudem eine neue Wegebeleuchtung.

©Stadt Wien/Martin VOTAVA Auch das Spiel- und Sportangebot wurde erweitert.

Größeres Spiel- und Sportangebot

Neben Erholung verspricht die Neugestaltung des Czapkaparks auch für kleine Parkbesucher eine deutliche Erweiterung des Spieleangebots. Hierdurch konnte ein weiterer Wunsch des Bürger*innen-Beteiligungsverfahrens umgesetzt werden. So zeichnet sich die Parkanlage nun durch unterschiedlichste Spielbereiche aus, sodass Kleinkinder, Kinder sowie auch Jugendliche gleichermaßen abenteuerliche Stunden im Grünen verbringen können. Unter anderem eine neue Kletterwand, eine Kletterturmkombination, ein inklusives Trampolin, das auch mit dem Rollstuhl befahren werden kann, sowie verschiedene Schaukeln, wie etwa eine Eltern-Kind-Schaukel, stehen den Kindern zum Toben zur Verfügung. An heißen Tagen verspricht der 50 m2 große Wasser-Matsch-Bereich mit unterfahrbaren Wasserrinnen nicht nur Spielespaß für alle, sondern auch Abkühlung. Daneben wurde der beliebte Ballspielkäfig verbessert und mit neuen Fußballtoren sowie Kunstrasen ausgestattet. Sportgeräte, wie ein Barren, ein Reck und eine Fitness-Leiter bieten einen Mehrwert für Bewegungsfans jeden Alters.