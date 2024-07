Unwetter: Findet das „Pizzera & Jaus“ Konzert in Moosburg statt?

Das Toto-Konzert auf der Schlosswiese in Moosburg wurde gestern, 19. Juli 2024, abgebrochen und wegen extremen Unwetter evakuiert. Semtainment gab bekannt, dass die Besucher die Ticketkosten zurückerstattet bekommen. Doch findet das heutige „Pizzera & Jaus“ Konzert statt?

Konzert findet statt

Das Unwetter hinterließ eine Spur der Verwüstung auf der Schlosswiese, die Aufräumarbeiten laufen seitdem auf Hochtouren. Für heute Abend ist nämlich bereits ein weiteres Konzert geplant – „Pizzera & Jaus“ sollten bei der Location auftreten. Zunächst war unklar, ob die Veranstaltung wie geplant stattfinden kann. Am Samstagvormittag meldete sich dann Semtainment Geschäftsführer Thomas Semmler zu Wort – mit guten Nachrichten für die Fans. „Eines vorweg, wir retten die Show von „Pizzera& Jaus“ heute. Wir arbeiten bereits mit Hochtouren bei der Bühne, es ist alles wieder auf Vordermann gebracht. Es war Zerstörung pur. Ton, Licht, Location, alles ist wieder safe“, verkündet Semmler in den sozialen Medien. Das Konzert soll also wie geplant stattfinden.

Alternativ-Parkflächen und Shuttledienste

Einige Gäste sind gestern nach der Evakuierung mit ihrem Auto am Parkplatz stecken geblieben. Auch für diese Situation wurde nun eine Lösung gefunden. „Wir haben jetzt auch Alternativ-Parkflächen und Shuttledienste organisieren können, die wir euch dann ab 12 Uhr quasi laufend präsentieren. Danke nochmal gestern, dass es super geklappt hat mit der Evakuierung und mit dem wirklich heldenhaften Einsatz aller Beteiligten und danke auch an jede, die etwas länger am Parkplatz stecken geblieben sind“, so Semmler.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.07.2024 um 11:24 Uhr aktualisiert