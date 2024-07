Reiseverkehr in Richtung Süden: Staus halten sich in Grenzen

„Leichte Verzögerungen gibt es von der Grenze am Walserberg bis zum Knoten Salzburg. Auf der Tauern Autobahn läuft es auch durch die Tunnelbereiche recht flüssig“, meldete ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler am Samstagvormittag. Allgemein hielten sich die Staus auf dem Weg in den Süden in Grenzen.

Verzögerungen auf A10 und A11

Verzögerungen verzeichneten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen in Tirol auf der Fernpassstrecke (B179), in Kärnten auf der Tauern Autobahn (A10) vor Gmünd nach einem Unfall und vor dem Karawankentunnel auf der A11. „Dort verlor man etwa eine halbe Stunde“, so der ÖAMTC. Kroatien-Reisende mussten gute acht Kilometer Stau vor der slowenisch-kroatischen Grenze bei Macelj in Kauf nehmen.

Anreise zum Grand Prix in Budapest

Auf dem Weg zum Formel1-Grand Prix in Budapest stockte der Verkehr seit den Morgenstunden auf der Innkreis Autobahn (A8) in Oberösterreich vor dem Baustellenbereich bei Ort im Innkreis. Bis Nickelsdorf waren auf österreichischem Gebiet keine weiteren Verzögerungen zu beobachten. In Ungarn ging es auf der M1 vor Györ etwas langsamer voran.

Unwettersperren

Hatte sich die Unwetterlage in Salzburg beruhigt, so verschlechterte sie sich in Tirol und Kärnten leicht. „Über den Katschberg und die Gerlos konnten die Schäden noch in der Nacht beseitigt werden. Die wichtigsten Straßen sind wieder frei“, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. In Tirol kam mit der Sellrain Straße (L13) eine Sperre dazu. In Kärnten waren die Gurktaler Straße (B93) bei Poitschach nach wie vor gesperrt. „Transitrouten sind derzeit nicht von Sperren betroffen“, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen abschließend.