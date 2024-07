Reiseverkehr in Kärnten: „Dort verlor man etwa eine halbe Stunde“

Verzögerungen verzeichneten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen in Kärnten auf der Tauern Autobahn (A10) vor Gmünd nach einem Unfall und vor dem Karawankentunnel auf der A11. „Dort verlor man etwa eine halbe Stunde“, so der ÖAMTC. Kroatien-Reisende mussten gute acht Kilometer Stau vor der slowenisch-kroatischen Grenze bei Macelj in Kauf nehmen.

Unwettersperren in Kärnten

In Kärnten gab es durch das Unwetter in der Nacht auf heute einige Straßensperren. „Über den Katschberg und die Gerlos [Tirol] konnten die Schäden noch in der Nacht beseitigt werden. Die wichtigsten Straßen sind wieder frei“, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. In Kärnten waren die Gurktaler Straße (B93) bei Poitschach nach wie vor gesperrt. „Transitrouten sind derzeit nicht von Sperren betroffen“, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen abschließend.