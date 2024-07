Einbruch in Klagenfurter Schule: Elektrogeräte gestohlen

Veröffentlicht am 20. Juli 2024, 11:57 / ©Paolese/ #140050302 /stock.adobe.com

In der Nacht vom 19. Juli 2024 auf den 20. Juli 2024 brachen bisher unbekannte Täter in eine Schule in Klagenfurt ein, indem sie im Erdgeschoss zwei Fenster gewaltsam öffneten.

Mehrere hundert Euro

Anschließend stahlen sie aus einem Klassenzimmer einen Laptop und ein Smartphone. Die genaue Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt, dürfte jedoch mehrere hundert Euro betragen.