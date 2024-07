Unterflurtrasse gesperrt: Wohnwagen blieb quer auf A 10 stehen

Am 20. Juli 2024 gegen 7.50 Uhr lenkte eine 71-jährige Deutsche ein Wohnwagengespann auf der Tauernautobahn (A 10) in Richtung Villach. In der Unterflurtrasse Trebesing, Spittal an der Drau, kam das Wohnwagengespann aufgrund eines Reifenschadens am Wohnwagen ins Schleudern, wobei sich der Anhänge quer zur Fahrbahn stellte.

Auf Pannenstreifen abgestellt

Die Lenkerin konnte das Gespann noch selbständig auf dem Pannenstreifen abstellen. Die Unterflurtrasse musste von 7.50 Uhr bis 8.15 Uhr sowie für die Zeit der Reparatur von 8.31 Uhr bis 8.52 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.

Rückstauungen auf anderen Straßen

Aufgrund des starken Sommerreiseverkehrs kam es bei der Ableitung des Verkehrs von der Autobahn zu größeren Rückstauungen bzw. Verkehrsbehinderungen auf den anderen Straßen.