Mehrere Schnittwunden: Zeuge fand verletzte Männer auf Wiese

In Wien wurden zwei Männern von einer Gruppe mit einem Messer attackiert.

Veröffentlicht am 20. Juli 2024, 12:26 / ©Chalabala/ #467690392/ stock.adobe.com

Es war ein Zeuge, der am Freitagmorgen, 19. Juli, um 5.20 Uhr, die zwei offensichtlich verletzten Männer auf einer Wiese am Oswald-Thomas-Platz (Wien-Leopoldstadt, 2. Bezirk) sitzend entdeckte. Er alarmierte die Polizei. Bald stellte sich heraus, dass die beiden Männer zuvor von drei, derzeit unbekannten, männlichen Tatverdächtigen ohne ersichtlichen Grund attackiert und mit einem Messer verletzt wurden.

Sofortfahndung ergebnislos

„Hierbei erlitt der 25-Jährige im Bereich des Hinterkopfes Schnittverletzungen. Der 44-Jährige erlitt Schnittverletzungen im Bereich der Arme sowie des Bauches“, so die Landespolizeidirektion Wien. Die unbekannten Tatverdächtigen flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Eine Sofortfahndung verlief ergebnislos, es fehlt jede Spur von den Tatverdächtigen. Die beiden Opfer wurden durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr. Weitere Ermittlungen laufen.