Begräbnis: Steiermark trauert um ehemaligen Landesrat Johann Seitinger

Veröffentlicht am 20. Juli 2024, 12:31 / © Land Steiermark/Foto Fischer

Die Steiermark trauert um Hans Seitinger. Der ehemalige Landesrat ist Mitte Juli im Alter von 63 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. 2003 wurde er Mitglied der Steiermärkischen Landesregierung. Zuletzt war er zuständig für die Ressorts Land- und Forstwirtschaft einschließlich land- und forstwirtschaftlicher Schulen, Wohnbau sowie Wasser- und Ressourcenmanagement. Am 5. Oktober 2023 gab Seitinger aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt bekannt.

Begräbnis findet heute statt

Am heutigen Samstagnachmittag findet in Frauenberg die offizielle Trauerfeier für Johann Seitinger statt. Laut Medienberichten werden rund 1.000 Trauergäste erwartet. In Zusammenarbeit mit Polizei, Feuerwehr und Bezirksmannschaft wurde für die Gemeinde sogar ein eigenes Verkehrskonzept erstellt.