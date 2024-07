E-Scooter-Fahrer (18) erlitt bei Sturz schwere Kopfverletzung

Der E-Scooter-Fahrer fuhr am heutigen Samstagmorgen, 20. Juli, um 5.20 Uhr, vom Verteilerkreis Favoriten, 10. Bezirk, kommend auf der Ludwig-von-Höhnel-Gasse in Richtung Laaer-Berg-Straße. Aus noch ungeklärter Ursache soll er gegen einen Randstein gestoßen und in weiterer Folge zu Sturz gekommen sein. Der 18-Jährige erlitt eine schwere Kopfverletzung. Die Berufsrettung Wien versorgte ihn notfallmedizinisch und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Weitere polizeiliche Erhebungen werden noch geführt.