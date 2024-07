Nach Hochwasserereignis 2022: Treffen bekommt neue Multi-Sportanlage

Landeshauptmann Peter Kaiser, Landesrat Daniel Fellner und Landessportdirektor Arno Arthofer nahmen gestern, 19. Juli 2024 den Spatenstich zum Wiederaufbau der Sportanlage Treffen vor. Das Sportreferat des Landes Kärnten unterstützt die Sanierung mit 1,2 Millionen Euro. Die Gesamtkosten betragen rund 3,4 Millionen Euro. Weitere Gelder kommen unter anderem aus dem Katastrophenschutzfonds, der Gemeindeabteilung sowie der Gemeinde Treffen selbst.

„Nicht nur eine Investition in den Sport“

„Es ist nicht nur eine Investition in den Sport, sondern auch in die Gesundheit, den Nachwuchs und in das kulturelle Vereinsleben“, so Kaiser. Er sprach allen involvierten Einsatzkräften, Funktionären, Behörden und der gesamten Treffner Bevölkerung seine tiefste Anerkennung aus: „Der Treffner-Geist war zu dieser Zeit immens. Der Zusammenhalt in dieser Gemeinde ist einzigartig. Es ist auch ein Spatenstich für einen Neuanfang.“

Spartenstich ist kein üblicher

Für Fellner steht ebenfalls fest: „Der Spatenstich ist kein üblicher. Wir legen heute den Grundstein für die zurückgewonnene Normalität. Die Menschen in Treffen haben im Juni 2022 viel hinnehmen müssen – sie haben aber auch unheimlich viel geleistet. Für uns ist es eine logische Konsequenz, dass wir die beschädigte Sportanlage wiederaufbauen.“ Sein Dank und seine Bewunderung gelten allen, die sich in jeglicher Form am Wiederaufbau beteiligt haben.

Starke Überflutungen der gesamten Sportanlage

Bei den folgenreichen Hochwasserereignissen kam es zu starken Überflutungen der gesamten Sportanlage, wobei die beiden Fußballfelder (Hauptspielfeld und Trainingsplatz) beschädigt worden sind. Zusätzlich kam es zu Beschädigungen der südwestlich gelegenen Hockey- und Stocksportanlage. Das Vereinshaus, die Asphaltflächen und Banden wurden so stark beschädigt, dass nur noch ein Abbruch möglich war. Durch dieses Ereignis musste der gesamte Spiel- und Trainingsbetrieb auf der Sportanlage eingestellt werden. Somit konnte der komplette Nachwuchs- sowie Kampfmannschaftsspielbetrieb nicht durchgeführt werden und der Sportverein musste temporär auf die Sportstätte Ossiach ausweichen.

Nachhaltigkeitskriterien werden erfüllt

Die Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen ermöglichen die Wiederaufnahme folgender Sportarten: Fußball, Basketball, Street-Hockey, Eis-Hockey (Natureisfläche), Street-Soccer sowie Eis- und Asphaltstocksport. Räumlichkeiten für die örtlichen Vereine wurden ebenfalls errichtet. Der Wiederaufbau erfüllt zudem die Nachhaltigkeitskriterien.