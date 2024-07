Kärnten führt Integrationskurse für alle fort

In der Regierungssitzung am Dienstag, dem 16. Juli, wurde den Regierungsmitgliedern durch Integrationslandesrätin Sara Schaar (SPÖ) das Ergebnis der Ausschreibung zur Kenntnis gebracht. In weiterer Folge wurde die weitere Finanzierung der Kurse beschlossen. Die Kärntner Volkshochschulen bieten die besten Deutsch-Integrationskurse an. Zusätzlich werden in Zukunft auch Werte- und Orientierungskurse angeboten.

Integrationskurse für alle

Kärnten geht einen anderen Weg als der Bund, der über den österreichischen Integrationsfonds Deutsch-Kurse nur für bestimmte Zielgruppen, wie zum Beispiel Asylwerbende mit hoher Anerkennungswahrscheinlichkeit, fördert. „Rascher Spracherwerb für alle Menschen in der Grundversorgung ist die Basis dafür, den Alltag gut bewältigen zu können, führt zu einem besseren Werteverständnis und ermöglicht schneller die so essenzielle aktive Teilhabe am Zusammenleben“, erklärte Schaar.

Sprache essenziell für die Integration

Asylverfahren in Österreich dauern oft lange und deshalb ist es entscheidend, dass Asylwerbende sich in dieser Zeit bereits gut integrieren können. Sprache ist der Schlüssel zur Integration und ermöglicht den Anschluss an das soziale Leben.

Fachkräftemangel soll ausgeglichen werden

Die Deutsch-Integrationskurse schaffen eine erfolgreiche Eingliederung in die Gesellschaft und ins Arbeitsleben. Die Wirtschaft benötigt dringend mehr Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt. Diese Kurse sind eine wichtige Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt und fördern nicht nur die persönliche Entwicklung der Menschen mit Migrationshintergrund, sondern auch den wirtschaftlichen Fortschritt unseres Landes.