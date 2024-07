Wiener Polizei schnappt jugendliche Autoknacker

Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau wurden am Freitag, dem 19. Juli, um 5.25 Uhr zum Mexikoplatz in Wien-Leopoldstadt, 2. Bezirk, alarmiert, weil Jugendliche mutmaßlich in parkende Fahrzeuge einbrachen. Vor Ort bemerkten die Polizisten mehrere Personen, die sich auf E-Scootern in der Nähe der Einsatzörtlichkeit bewegten. Zwei Verdächtige konnten im Bereich der Wehlistraße angehalten werden: ein 14-Jähriger und ein 13-Jähriger.

Diebesgut gefunden

Bei der Durchsuchung des 13-Jährigen fanden die Beamten einen Nothammer sowie diverse Gegenstände wie Bankomatkarte, Kreditkarte, Gutschein und Kopfhörer, die aus vorangegangenen Einbrüchen stammten. Der 13-Jährige zeigte sich geständig und wurde angezeigt, bevor er seinen Erziehungsberechtigten übergeben wurde. Der 14-Jährige hingegen leugnete die Vorwürfe.

14-Jähriger war kein Unbekannter

Bereits am 15. Juli 2024 war der 14-Jährige wegen mehrerer Einbrüche in Fahrzeuge festgenommen worden. Durch das schnelle Eingreifen der Polizisten wurde er damals auf frischer Tat ertappt. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht und schließlich unter der Leistung eines Gelöbnisses auf freiem Fuß angezeigt. Nach dem gestrigen Vorfall wurde er erneut in eine Justizanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.