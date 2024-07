Nationalrat und Windkraft: Kommt Super-Wahlsonntag in Kärnten?

Auf Verlangen der Freiheitlichen wird es in Kärnten aber eine Volksbefragung zum Thema Windkraft geben.

Veröffentlicht am 20. Juli 2024, 13:24 / ©Montage: Canva & FPÖ Kärnten

Diesen Vorschlag macht er im Gespräch mit 5 Minuten. Doch Obacht, auf dem Weg dahin sind noch einige Hürden zu meistern. Die erste nennt sich Verfassungsabteilung des Landes. Sie muss den von FPÖ und Team Kärnten im Landtag durchgebrachten Antrag auf Volksbefragung prüfen, vor allem die bereits formulierte Frage. Und da ist es schwer vorstellbar, dass die etwas subjektive und suggestive Formulierung Gefallen findet. Sie lautet: „Sollen die Kärntner Berge vor der Errichtung weiterer Windkraft-Industrieanlagen geschützt werden?“

Angerer: „Dann werden wir halt eine neue Frage einreichen“

Sollte die Verfassungsabteilung des Landes diese Frage nicht genehmigen, steigt die Unsicherheit. Reicht eine neu formulierte Frage oder ist der gesamte Antrag hinfällig? Angerer: „Zweiteres kann ich mir nicht vorstellen. Dann werden wir halt eine neue Frage einreichen.“ Das Ganze dauert natürlich und Hochsommer ist auch. Für die Freiheitlichen wäre eine Zusammenlegung der Volksbefragung mit der Nationalratswahl trotzdem eine denkbare Möglichkeit. „Ja, klar. Das wäre sinnvoll, auch von der Abwicklung her“, so Angerer. Der blaue Chef schwört im Gespräch übrigens Stein und Bein, dass seine Partei kein Wahlkampfthema aus der Windkraftdebatte machen werde. Je eh …

Ergebnis der Volksbefragung in Kärnten entscheidend

Eines ist jedenfalls klar: Das Ergebnis einer Volksbefragung ist im Unterschied zu einer Volksabstimmung rechtlich nicht bindend. Aber hier gilt das Sprichwort „De iure, nicht de facto.“ Denn es würde sich wohl keine Partei trauen, ein Ergebnis der Volksbefragung zu ignorieren – egal, ob es rechtlich bindend ist oder nicht. Jedenfalls bei einer gewissen Teilnahme an der Befragung. Da will sich Angerer aber nicht festlegen. „Ich setze mir keine Limits.“ Entscheidend werden in diesem Zusammenhang sowieso die großen Städte mit ihren Zehntausenden Wahlberechtigten. Aber gerade dort ist das Thema Windkraft kein heißes.