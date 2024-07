Hitzefalle Auto: „Nicht auf Haustiere vergessen“

Temperaturen rund um die 30 °C Marke laden zum Besuch in Freibäder, auch ein erfrischendes Eis darf ab und an nicht fehlen. Menschen wissen, wie sie sich abkühlen können. Am Weg zum Supermarkt oder Eissalon läuft die Klimaanlage im Auto, oft wird der Hund auch mitgenommen. Ein durch die Klimaanlage gut gekühltes Fahrzeug wird mit gutem Gewissen am Parkplatz des Einkaufscenters abgestellt, im Irrglauben, man gewinne dadurch ein paar weitere Minuten, die man für seine Besorgungen benötigt. Doch dem ist nicht so.

Gefährliche Todesfalle für Vierbeiner

Ein in der Sonne abgestellter PKW erhitzt sich bei einer Außentemperatur von 28 °C innerhalb von 30 Minuten auf 44 °C – der Innenraum des Wagens wird ungewollt zum Backrohr und für den im Auto auf den Besitzer wartenden Hund herrscht Lebensgefahr. „Das bekannte Nur mal kurz ist oft zu lang, selbst kurze Besorgungswege können für Ihr Haustier fatal enden. Anders als der Mensch, der seine Körpertemperatur über Schwitzen reguliert, muss ein Hund stattdessen hecheln. Dabei verliert er viel Flüssigkeit, was im heißen Auto schnell zum Dehydrieren führt. Ein Hitzschlag kann die Folge sein, der beim Vierbeiner sogar zwei Tage danach noch zum Tode führen kann. Wir appellieren dazu, Hunde entweder in Geschäfte, die das gestatten, mitzunehmen, oder die treuen Begleiter vor Einkäufen nach Hause zu bringen“, so Dominik Hausjell, Stadtparteigeschäftsführer der FPÖ Graz. Was ist zu tun, wenn ein Hund an einer akuten Überhitzung leidet? „Im Notfall kann man dem Tier so helfen: Zuerst in einen kühlen/schattigen Bereich bringen, portionsweise immer wieder Wasser trinken lassen, den Körper über nasse Handtücher zusätzlich zu kühlen versuchen. Ich empfehle aber, das Tier von einem Tierarzt untersuchen zu lassen, um etwaigen Komplikationen, die vielleicht nicht sofort entdeckt wurden, vorzubeugen“, so Nadine Ferk, Tierheimleitung Arche Noah.

Hund „Odin“ entkam knapp dem Hitzetod

Erst kürzlich konnte eine Tragödie dieser Art knapp verhindert werden. Am Samstag, den 13. Juli 2024 haben aufmerksame Anrainer in Graz-Umgebung ein Auto in der prallen Sonne beobachtet. An diesem Tag wurde in weiten Teilen der Steiermark die 30-Grad-Marke überschritten. „Der Fahrer stellte den Firmenwagen wie selbstverständlich ab und ging in ein angrenzendes Gebäude. Kurz darauf hörte man einen Hund bellen. Wie schnell sich so ein Auto in eine wahre Hitzefalle verwandeln kann und für den Hund lebensbedrohlich wird, wissen alle verantwortungsbewussten Hundebesitzer“, heißt es in einer Aussendung des Tierschutzvereins Arche Noah. Nach 40 Minuten war der Besitzer noch immer nicht zurückgekommen. Der Hund, der zuvor noch gebellt hatte, war auffällig ruhig geworden. Eine besorgte Passantin rief die am Firmenwagen aufgedruckte Telefonnummer an und stellte den Besitzer zur Rede. Als dieser kurze Zeit später eintraf, zeigte er laut Angaben keinerlei Einsicht und schimpfte. „Er wolle den Hund ohnehin nicht mehr haben“, sagte er und wollte der Passantin gleich die Leine in die Hand drücken.

Odin braucht dringend medizinische Hilfe

Überfordert bat die Passantin darum, dass man den Hund doch im Tierheim abgeben möge. Dies tat der Besitzer dann tatsächlich und stand am heutigen Montag, den 15. Juli 2024 mit Amstaff „Odin“ in der Arche. „Bei der Übergabe gab er an, er habe den Hund aus einer schlechten Haltung übernommen und dieser hätte wohl eine Futterallergie. Das beweisen ganz deutlich die offenen Stellen am Hals. Der Hund ist nun dringend auf medizinische Hilfe angewiesen, um abzuklären, woher die offenen Stellen rühren“, berichtet die Arche Noah.