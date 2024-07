Ãœber 2.000 Jobs gefÃ¤hrdet: Wiener Firmeninsolvenzen auf Rekordniveau

Trotz einer nun endlich sinkenden Inflation und einer von der Europäischen Zentralbank beschlossenen Zinssenkung ist weiterhin ein „Inflationsschock“ feststellbar, welcher gepaart mit einer zunehmenden Angst vor einem Arbeitsplatzverlust dazu führt, dass sich heimische Konsumenten in Kaufzurückhaltung bei Konsumgütern üben. Diese Rahmenbedingungen führten auch in Wien zu einem Höchststand an eröffneten Firmeninsolvenzen der letzten 15 Jahre. Anders gestaltet sich die Entwicklung am Privatkonkurssektor. Die 1.522 eröffneten Privatkonkurse in Wien bedeuten nur ein leichtes Plus von 3,19 Prozent gegenüber dem 1. Halbjahr 2023. Man liegt jedoch weit hinter den Zahlen vor der Pandemie.

Rekordpleitenjahr 2024

Die eröffneten Firmeninsolvenzen liegen nicht nur um unglaubliche 43,02 Prozent über dem Vorjahreswert, sondern es handelt sich auch um einen Höchstwert der letzten Jahre. Im Vergleich zu den Steigerungsraten in den Bundesländern Oberösterreich (+ 60,81 Prozent) und Burgenland (+ 60,78 Prozent), liegt Wien damit zwar nur an dritter Stelle. Im 1. Halbjahr 2024 wurden 576 Firmeninsolvenzverfahren in Wien beendet bzw. abgeschlossen. „Die Entwicklung in den einzelnen Monaten zeigt, dass trotz der ‚etwas schwächeren‘ Monate Mai und Juni wir uns 2024 weiterhin auf dem Weg zu einem ‚Rekordpleitenjahr‘ bewegen„, so der AKV.

Wiener Großinsolvenzen in der Immobilienbranche

Die Wiener Großinsolvenzen in der Immobilienbranche haben die Passiva bereits Ende 2023 in Wien auf historisch noch nie dagewesene Höchstwerte steigen lassen. Eine Entwicklung, die im 1. Halbjahr 2023 noch nicht absehbar war, sondern erst im 2. Halbjahr 2023 eingesetzt hat und sich nun auch im 1. Halbjahr 2024 fortgesetzt hat. Die Passiva von circa 3,6 Milliarden Euro im 1. Halbjahr 2024 in Wien haben sich gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres versiebenfacht. Dieser explosionsartige Anstieg auf circa 3,6 Milliarden Euro ist in Wien darauf zurückzuführen, dass im 1. Halbjahr 2024 2 Großinsolvenzen mit Passiva von jeweils mehr als einer Milliarde Euro eröffnet wurden.

Über 2.000 Arbeitsplätze gefährdet

Die Anzahl der gefährdeten Arbeitsplätze ist in Wien mit 2.378 Dienstnehmern gegenüber dem Vorjahr um 22,58 Prozent angestiegen. Dies ist vorwiegend auf die 600 vom Insolvenzfall der PEPCO Austria GmbH betroffenen Dienstnehmer zurückzuführen, welche auch den nach Dienstnehmern größten Insolvenzfall Österreichs ausmacht. Die Branche mit den meisten Insolvenzen in Wien im 1. Halbjahr 2024 war die Bau-Branche (174) gefolgt vom Handel (164) und der Gastronomie (115).

88.000 Euro Durchschnittsverschuldung

Die Gesamtverbindlichkeiten der eröffneten Privatkonkurse haben sich im 1. Halbjahr 2024 134,51 Millionen Euro (1. Halbjahr 2023: 281,05 Mio. Euro) mehr als halbiert. Diese drastische Verringerung ist darauf zurückzuführen, dass im 1. Halbjahr keine außergewöhnliche Privatinsolvenz eines Unternehmers bzw. ehemaligen Geschäftsführers verzeichnet wurde und somit in etwa wieder dem Niveau des 1. Halbjahres 2022 (154,3 Mio. Euro) entspricht. Nachdem sich die Gesamtpassiva trotz des geringen Anstiegs von Insolvenzen verringert haben, hat sich auch die Durchschnittsverschuldung auf 88.300 Euro reduziert, während sie im Vorjahr 190.500 Euro betragen hat.

Junge Wiener sind höher verschuldet als die restlichen Österreicher

Weiterhin ist in der Wiener Durchschnittsverschuldung bei Männern (99.800 Euro) und Frauen (70.600 Euro) eine deutliche männliche Mehrverschuldung sichtbar. Während die Durchschnittverschuldung in Wien mit 88.300 Euro unter dem österreichischen Durchschnitt liegt (117.300 Euro) ist auffallend, dass junge Wiener und Wienerinnen im Schnitt höher verschuldet sind als die restlichen jungen Österreicher. Die Durchschnittsverschuldung in Wien bei den bis 24-Jährigen beträgt bereits 70.400 Euro, während dieser im restlichen Österreich 52.500 Euro ausmacht. Von den 1.522 eröffneten Privatinsolvenzen in Wien entfallen 924 (60,71 Prozent) auf Wiener, während 598 Verfahren (39,29 Prozent) Wienerinnen zuzuordnen sind. Die meisten eröffneten Insolvenzfälle (754) wurden in der Alterskategorie der 40 bis 59-jährigen Schuldner verzeichnet.