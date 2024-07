Verbrennungsgefahr! Grazer Spielplätze sind „Hitze-Hotspots“

Auf beinahe 10.000 Quadratmetern breiten sich Rutsche, Schaukel, Sandkiste & Co. in der Stadt aus: Die über 70 Grazer Spielplätze sind zwischen Ende Juni und Anfang September beliebte Anlaufstellen für Kinder aus Graz und auch dem Umland. Mit den stetig steigenden Temperatur avancieren allerdings auch die Freizeitparks zu echten Hitzepolen. Das beweist eine aktuelle Untersuchung von Woundwo. Der Grazer Hersteller von Sonnenschutzsystemen hat die städtischen Spielplätze näher unter die Lupe genommen und die Oberflächentemperatur auf verschiedenen Spielgeräten in der Landeshauptstadt ermittelt. „Unsere Analysen offenbaren eine dringliche und beunruhigende Realität: Spielgeräte auf unseren Spielplätzen können während der Sommermonate Temperaturen von über 100 Grad Celsius erreichen. Diese extremen Bedingungen stellen eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit unserer Kinder dar, da die Temperaturen hoch genug sind, um irreparable Verbrennungen – zweiten und sogar dritten Grades – zu verursachen“, warnt der Woundwo-Verantwortliche Mathias Varga. Vor allem Metallrutschen, Kunstrasen und Gummireifen gleichen an Hitzetagen einem Spiel mit dem Feuer. Varga betont: „Die insgesamt hohe Temperatur für natürlich zu einem erhöhten Risiko für Hitzschlag und Dehydrierung bei längeren Aufenthalten auf heißen Spielplätzen.“

Gries und Lend an der Spitze

Spitzenreiter der Untersuchung sei eine Metallrutsche in der Theodor-Körner-Straße, die bei einer Tagesaußentemperatur von 32 Grad auf 104 Grad Celsius ausgeschlagen hat. Direkt dahinter gebe es Metallzäune und -geländer im Metahofpark mit über 90 Grad. Ebenfalls laut der Analyse sehr heiß: Gummireifen und Betonböden am Spielplatz im Overseepark mit jeweils knapp über 80 Grad. Varga hält fest: „Die Materialwahl für Spielgeräte und Oberflächen hat einen großen Einfluss auf die Hitzeentwicklung. Metallgeräte heizen sich am stärksten auf, während Materialien wie Holz und bestimmte Kunststoffe weniger Hitze absorbieren. Zum Beispiel erreichten Holzoberflächen Temperaturen von etwa 45 bis 55 Grad Celsius, während Metalloberflächen auf über 80 Grad Celsius anstiegen.“ Vor allem die Spielplätze in und um die Bezirke Gries und Lend seien „auffällig hoch“ gewesen, sagt Varga. Am höchsten schlug die Messnadel meist gegen 15 Uhr aus. Am niedrigsten blieben die Temperaturen übrigens am natürlich beschatteten Mini-Spielplatz in der Floßlendstraße.

25 Prozent Temperaturreduktion

In einer Woundwo-Computersimulation wurden die Ergebnisse darüber hinaus mit künstlich beschatteten Spielplätzen verglichen, wie es sie in Graz nur sehr selten gibt. Das Ergebnis: Durch die Installation von Sonnenschutzsystemen wie Pergolen könnten die Oberflächentemperaturen im Schnitt um fast 25 Prozent gesenkt werden. Heißt: Hitzige Metallrutschen würden auf 60 Grad abgekühlt, Gummireifen auf etwa 50 Grad. „Die Ergebnisse unserer Untersuchung unterstreichen die kritische Bedeutung von Sonnenschutzmaßnahmen auf Spielplätzen. Durch die Implementierung effektiver Schattensysteme und den Einsatz hitzebeständiger Materialien können wir das Risiko von Verbrennungen erheblich reduzieren und gleichzeitig sicherstellen, dass unsere Spielplätze auch während der heißen Sommermonate sicher für unsere Kinder bleiben.“

Neuseeländisches Vorbild

Außerdem empfiehlt Woundwo: „Zum einen sollten Spielgeräte so positioniert werden, dass sie nicht den ganzen Tag direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, zum anderen würden mehr Bäume natürlichen Schatten und langfristige Kühlung bieten“, erklärt Varga. International könnte Neuseeland als Vorbild dienen, meint der Zuständige: „In vielen Regionen des Landes, in dem wir als Woundwo mit unseren Lösungen bereits präsent sind, ist es üblich, Spielplätze gezielt künstlich zu beschatten – auch mit der Integration von innovativen Solarpaneelen. Es gibt sogar Subventionen und steuerliche Erleichterungen für den Bau von Sonnenschutzsystemen an Spielplätzen. Auch in Gleisdorf wurde überdies unlängst der erste Kinderspielplatz mit lichtdurchlässigen Solarpaneelen überdacht. Diese erfolgreichen Modelle könnten als Vorlage für ähnliche Maßnahmen dienen“, so Varga, der an die Stadtpolitik appelliert: „Es ist unsere Verantwortung, sichere und einladende Spielumgebungen für unsere Kinder zu schaffen. Die aktuellen Temperaturen auf unseren Spielplätzen erfordern sofortige Gegenmaßnahmen.“