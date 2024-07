Lourdes Romero wird neue Torhüterin bei den SK Sturm Damen

Veröffentlicht am 20. Juli 2024, 14:21 / ©Sturm Graz/Pressebild

Die SK Sturm Graz Damen rund um ihren sportlichen Leiter Michael Erlitz haben nach dem Rekord-Abgang von Torfrau Mariella El Sherif auf der Position der Schlussfrau reagiert und Lourdes Romero verpflichtet, die sich nun mit Vanessa Gritzner um das Einserleiberl duellieren wird. Die 23-Jährige kann bereits auf Einsätze in der UEFA Women’s Champions League zurückblicken.

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung in Graz“

Michael Erlitz freut sich über die Verpflichtung und meint: „Mit Lourdes haben wir, denke ich, eine gute Nachfolge für Mariella gefunden. Auch aufgrund ihrer Erfahrungen in der Champions League wird sie uns auf dieser Position weiterhelfen können und den Wettkampf um die Nr. 1 aufrecht erhalten.“ Lourdes Romero blickt gespannt auf ihre Aufgaben in Graz: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung in Graz und ein Teil der großen Sturm-Familie zu sein! Auf eine erfolgreiche Saison zusammen!“