Blitz setzt Ferienhaus in Brand: Familie kommt mit Schrecken davon

Aufgrund eines Blitzeinschlages brach am Freitagabend ein Brand bei einem Ferienhaus auf der Flattnitz in der Gemeinde Glödnitz aus. „Der 55-jährige Hausbesitzer aus dem Bezirk St. Veit an der Glan befand sich zu dem Zeitpunkt gemeinsam mit seiner Familie in dem Haus“, heißt es seitens der Polizei. Er griff sofort zum Feuerlöscher und alarmierte über Notruf die Feuerwehr.

Löscheinsatz auf der Flattnitz

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Glödnitz, Metnitz und Stadl/Mur. Sie konnten den Brand rasch löschen. „Jedoch kam es bei dem Feuer zu zahlreichen Schäden in der Elektroinstallation sowie bei elektrischen Geräten und dem hinter dem Haus abgestellten Auto“, so die Beamten abschließend. Die genaue Höhe des Sachschadens können sie noch nicht beziffern.