Passagiere saßen stundenlang in Hitze-Flugzeug fest

Knapp drei Stunden lang haben dutzende Passagiere am Freitagnachmittag darauf gewartet, dass ihr Flugzeug vom Flughafen in Palma de Mallorca in Richtung Klagenfurt abhebt – und das bei brütender Hitze! Aufgrund eines technischen Defektes sei der Flug nämlich gleich mehrfach verschoben worden, berichtet ein Passagier über die Instagramplattform klagenfurt_elite. „Wir mussten auf den Abflug im stehenden Flugzeug warten.“ Ohne Klimaanlage, denn auch die sei kaputt gewesen.

Kärntner Fluggast berichtet von „Panik, Hitze und Wut“

Zu diesem Zeitpunkt betrug die Außentemperatur am Flughafen in Palma de Mallorca rund 36 Grad. „Im Flieger hatte es gefühlte 40!“, ist der Fluggast überzeugt. „Mütter weinten, (Klein-)Kinder waren überhitzt“, schildert er weiter. Wasser sei erst auf Nachdruck der Passagiere vom Flugpersonal ausgeteilt worden. Nach Stunden des Wartens seien die Fluggäste schließlich von Polizei- und Rettungskräften aus dem Flugzeug evakuiert worden. Der Flug wurde auf den heutigen Samstag verschoben. „Danach wurden wir uns selbst überlassen“, so der Kärntner weiter. Mit Müh und Not habe er am anderen Ende der komplett ausgebuchten Urlaubsinsel ein Hotelzimmer gefunden. „Bin gespannt, ob wir heute nach Wien kommen werden“, schreibt er abschließend.

Flughafen-Geschäftsführer: „Es ist saublöd, was da passiert ist!“

Die Fluggesellschaft selbst hat sich auf Nachfrage von 5 Minuten noch nicht zu den schweren Vorwürfen des Fluggastes geäußert. Auch am Klagenfurter Flughafen habe man lange auf besagten Flug gewartet, wie Geschäftsführer Maximilian Wildt betont. Dort hätten die Passagiere aber im klimatisierten Flughafengebäude verweilen dürfen. „Es ist saublöd, was da in Mallorca passiert ist!“, so Wildt weiter. Zwar könne man am Flughafen in der Kärntner Landeshauptstadt wenig für die Situation in Mallorca, dennoch entschuldigt er sich im Namen der besagten Fluggesellschaft für den Vorfall. Auch garantiert er, dass sämtliche Passagiere eine Umbuchung bekommen haben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.07.2024 um 14:40 Uhr aktualisiert