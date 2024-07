Geheime Feier: Glock-Witwe lud nach Pörtschach

Witwe Kathrin Glock lud am Freitag nach Pörtschach am Wörthersee.

Anlässlich des 95. Geburtstages des im Vorjahr verstorbenen Waffentycoons Gaston Glock wurde im engsten Freundes- und Mitarbeiterkreises aus Österreich und den USA an sein Wirken gedacht, berichtete die deutsche „Bildzeitung“.

Ausnahmezustand in Pörtschach

In dieser Zeit herrschte dort Ausnahmezustand. Die Feier war von Personenschützern, die extra aus Wien engagiert wurden, abgeschirmt. Zuvor mussten sich die Festgäste in Velden einem Coronatest unterziehen. Die Feier war umrahmt von berührenden Worten der Witwe von Gaston, Kathrin Glock und der Einspielung eines Liedes von Nicole Scherzinger, das der Verstorbene besonders gemocht hat.

Eigens komponierter „Glocksong“

Präsentiert wurde auch ein eigens auf Gaston Glock komponierter „Glocksong“ der noch ein Mal an sein Wirken erinnern sollte. Rätselhaft blieb, weshalb die Gedenkveranstaltung so streng geheim gehalten wurde. „Sie hätte sich viel mehr Anteilnahme verdient“, so ein Beobachter aus der Nachbarschaft.

