Klagenfurter Kaserne nach Bombendrohung evakuiert

Aktuell läuft Großeinsatz in der Georg Goess Kaserne in Klagenfurt. „Gegen 13.15 Uhr hat eine männliche Person von einer Telefonzelle aus angerufen und damit gedroht, eine Bombe in der Kaserne versteckt zu haben“, erklärt Oberstleutnant Katrin Horn vom Stadtpolizeikommando Klagenfurt im Gespräch mit 5 Minuten.

Einsatz in Klagenfurt läuft auf Hochtouren

In der Folge wurde das gesamte Kasernengelände evakuiert. Sprengstoffkundige Organe sowie Spürhunde waren vor Ort und suchten das gesamte Gebiet ab. „Es wurde keine Bombe gefunden“, betont Horn. Der Einsatz in der Kaserne ist mittlerweile abgeschlossen. Auch gebe es in der Zwischenzeit einen konkreten Hinweis auf den Täter. „Wir sind da bereits dran“, so die Polizistin abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.07.2024 um 15:31 Uhr aktualisiert