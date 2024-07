Nach globalen IT-Problemen: So sieht die Lage aktuell in Österreich aus

Am gestrigen Freitag, dem 19. Juli, kam es weltweit zu einer Störung einer IT-Software von Crowdstrike, die wichtige Institutionen vor Cyberangriffen schützt. Dadurch stürzten auch die Windows-Systeme ab. In Österreich waren unter anderem Krankenhäuser von dem Problem betroffen. An Flughäfen herrschte Chaos, zahlreiche Flüge hoben nicht ab oder waren verspätet. Mittlerweile gibt es Entwarnung, die Störung konnte weitgehend behoben werden.

Kaum Probleme an Flughäfen

Am Flughafen Wien mussten wegen des IT-Problems elf Flüge gestrichen werden. Insgesamt waren 100 von 780 geplanten Flügen von der Störung betroffen. Es kam zu Verspätungen. „Am Flughafen Wien müssen aktuell alle Check-in und Boardingprozesse der Flüge von Wizz Air, Ryan Air, Eurowings und Turkish Airlines manuell abgewickelt werden“, hieß es vom Flughafen Wien. Bis zum Abend konnte aber wieder der Regelbetrieb hergestellt werden. Anders sieht die Lage am Flughafen Graz aus, hier kommt es heute noch zu Verspätungen. In Klagenfurt wiederum läuft der Flugbetrieb wieder planmäßig. Allerdings wurde ein Flug von Mallorca nach Kärnten gestrichen. Für die Passagiere endete das in einem Albtraum.

Entwarnung auch in Krankenhäusern

Von der technischen Störung betroffen waren auch unter anderem Krankenhäuser in Dornbirn (Vorarlberg) und Kufstein (Tirol). Auch hier läuft wieder alles wie gewohnt. Indes betonte die Österreichische Ärztekammer (ÖAK), dass die IT-Ausfälle die Wichtigkeit von Datensicherheit gezeigt hätten. „Diese großflächigen Ausfälle haben uns vor Augen geführt, wie vulnerabel unsere Systeme sein können und wie abhängig wir von digitalen Lösungen sind. Auch wenn sich die Probleme in den österreichischen Spitälern und Ordinationen in Grenzen gehalten haben, ist jede verschobene Operation eine zu viel“, so Harald Schlögel, geschäftsführender ÖAG-Vizepräsident. Er appellierte daher die aktuelle und auch an die kommende Bundesregierung, bei Datenschutz und Datensicherheit bei Gesundheitsdaten die höchsten Maßstäbe anzulegen. „Ein Schritt wäre die Schaffung eines nationalen Kompetenzzentrums, welches die erforderlichen Qualitäts- und Zertifizierungs-Standards festlegt und überprüfen kann.“