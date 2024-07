Sieben Kärntner Spitzensportler starten bei Olympia

Von 26. Juli bis 11. August gehen in Paris die Olympischen Spiele über die Bühne.

In Paris

Veröffentlicht am 20. Juli 2024, 15:52 / ©5 Minuten

Sieben Kärntner Sportler messen sich vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 in ihren Disziplinen mit 10.500 Athleten aus 206 Nationen bei den Olympischen Sommerspielen in Frankreich, darunter Felix Oschmautz (Kanu-Slalom), Christian Schumach (Pferdesport-Dressur), Marco Haller (Radsport-Straße), Heiko Gigler (Schwimmen), Lara Vadlau (Segeln), Lisa Peterer (Triathlon) und Magdalena Lobnig (Rudern).

Sieben Kärntner Top-Athleten starten in Paris

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) wünschte den Sportlern gemeinsam mit Landessportdirektor Arno Arthofer eine erfolgreiche und verletzungsfreie Teilnahme. „Kärnten ist stolz darauf, so erfolgreiche und sympathische sportliche Botschafter zu haben, die unser Land bei diesem und vielen anderen internationalen Großereignissen bestens vertreten“, so der zuständige Sportreferent. Die Teilnahme an den Olympischen Spielen sei für die Sportler eine der größten Auszeichnungen und mit Sicherheit ein unvergessliches Erlebnis – von einer Spitzenplatzierung bzw. einer Medaille dabei ganz zu Schweigen.