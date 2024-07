Flughafen Graz kämpft weiter mit einzelnen Verspätungen

Am Flughafen Graz kämpft man mit dem Zugriff auf die Eurowings-Daten.

Veröffentlicht am 20. Juli 2024, 16:00 / ©5 Minuten

Nach den massiven IT-Problemen bei der weltweit genutzten Software von Crowdstrike hat sich die Lage allmählich stabilisiert. Auch der Flugbetrieb in Graz war betroffen.

Am Flughafen Graz kommt es zu vereinzelten Verspätungen

Am Flughafen Graz kämpft man mit dem Zugriff auf die Eurowings-Daten. Von der Fluglinie heißt es dazu: „Aufgrund einer IT-Störung kommt es aktuell im weltweiten Luftverkehr zu Beeinträchtigungen.“ Während in Wien und Klagenfurt der Flugbetrieb bereits wieder normal läuft, kommt es am Flughafen Graz noch zu vereinzelten Verspätungen.

Krankenhäuser: „Wir arbeiten ohne Einschränkungen“

Die IT-Systeme der Krankenhäuser in der Steiermark, die von der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) betrieben werden, waren von den Ausfällen nicht betroffen. In Graz wurde die Stabilität der Systeme in den Krankenhäusern und beim Rettungsdienst besonders betont. „Wir arbeiten ohne Einschränkung“, bestätigte Valentin Krause vom Roten Kreuz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.07.2024 um 16:19 Uhr aktualisiert