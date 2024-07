Streit zwischen Brüdern: Klagenfurter feuert plötzlich Schuss ab

Bei einem Streit zückte ein 63-Jähriger am Samstag einen Revolver.

Wilde Szenen spielten sich am frühen Samstagmorgen auf einem Anwesen in Klagenfurt ab. Dort kam es gegen 6.50 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Brüdern im Alter von 63 und 68 Jahren. „Dabei bedrohte der Jüngere seinem Bruder mit dem Umbringen und feuerte auch einen Schuss aus einem Revolver in einen Erdhügel“, heißt es seitens der Polizei. Nachbarn alarmierten schließlich die Beamten.

Festnahme in Klagenfurt

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. „Bei einer Nachschau konnte der Revolver und passende Munition sowie ein Schreckschussrevolver samt Munition sichergestellt werden“, heißt es seitens des Stadtpolizeikommandos in Klagenfurt. Gegen den Mann wurde ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen. Er wird angezeigt.

